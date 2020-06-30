الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسقدم مدرب بنفيكا البرتغالي برونو لاغي إستقالته إلى رئيس النادي بعد دقائق قليلة من خسارة فريقه أمام ماريتيمو 0 - 2 في الدوري البرتغالي الأثنين.وقال رئيس نادي بنفيكا لويس فيليبي فييرا في قاعة المؤتمر الصحافي: "توجه إليّ مدرب الفريق برونو لاغي بعد نهاية المباراة و قدم لي استقالته، لأنه يرى بأن الأمور لا تسير بشكل جيد بالنسبة إلى بنفيكا"وكان المدرب برونو لاغي البالغ من العمر 44 عاما قد تسلم تدريب الفريق في يناير عام 2019، ومنذ استئناف الدوري البرتغالي خلال الشهر الجاري، حقق بنفيكا فوزاً واحداً مقابل خسارتين وتعادلين في خمس مباريات.// انتهى //00:41ت م0290