واشنطن 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41,075 إصابة مؤكدة و 885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,545,250 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126,369 حالة وفاة.// انتهى //02:21ت م0296