نيويورك 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسناشد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك مجلس الأمن الدولي لتجديد منح الإذن للمنظمات الإنسانية لنقل المساعدات عبر المعابر لسوريا وفق قرار مجلس الأمن 2504.وأفاد لوكوك في إحاطة قدمها اليوم لمجلس الأمن الدولي، أنه في مايو الماضي وحده، عبَرت 1.781 شاحنة الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا محمّلة بمساعدات، معظمها غذائية، وتكفي لـ 1.3 ملايين شخص كل شهر، مشيرا إلى أنه يقدّر عدد من يحتاجون للمساعدة الإنسانية في شمال غرب البلاد بـ 2.8 ملايين شخص يشكلون 70 % من عدد سكان المنطقة، مع نزوح نحو نصف مليون شخص في بداية هذا العام.وأوضح لوكوك أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020م، وصلت العمليات الإنسانية داخل سوريا إلى أكثر من 5.5 ملايين شخص، من بينها المساعدات التي تُنقل عبر خطوط النزاع إلى شمال شرق البلاد، مرحبا بالتأكيدات العلنية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأن برامج العقوبات الخاصة بسوريا لا تمنع تدفق الإمدادات الإنسانية ولا تستهدف الأدوية والأجهزة الطبية.يذكر أنه في 11 يناير 2020 اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2504 القاضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا وهما باب الهوى وباب السلام لمدة ستة أشهر، وإغلاق معبر اليعربية في العراق والرمثا في الأردن.// انتهى //02:43ت م0297