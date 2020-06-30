ساو باولو 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //03:54ت م0300