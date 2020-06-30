عام / وفيات كورونا في البرازيل تقفز إلى 58314 حالة وفاة
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
ساو باولو 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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