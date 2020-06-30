المنامة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي للملف الإيراني مستشار وزير الخارجية برايان هوك، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ضمن جولة له في دول المنطقة.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.كما جرى خلال اللقاء بحث الجهود المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ومواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تشكل تهديدا مباشرا للمصالح العالمية في المنطقة، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والجهود التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، ومعالجة تداعيات وآثار البرنامج النووي الإيراني.// انتهى //03:57ت م0301