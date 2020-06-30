الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسي آيسلندا والكونغو الديمقراطيةولي العهد يبحث مع رئيسي نيجيريا وجنوب أفريقيا تعزيز العلاقاتأمير نجران ينقل تحيات القيادة لأهالي بدر الجنوبخالد بن سلمان: المملكة تعمل مع أميركا لإرساء الأمن في المنطقة والعالمنائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لإيرانالجبير: إيران ستصبح أكثر عدائية حال رفع حظر التسلحالحوثيون شنوا 1659 هجوماً على المدنيين في السعودية بدعم إيرانيأمير تبوك يلتقي قائد المنطقة الجديد20514 مستفيداً من منتجات "الإسكان" بجازانأنشطة التجارة وخطط مطار المؤسس على طاولة محافظ جدةإسلامية الشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة العدلاستراتيجية وبرتوكولات للسياحة في العاصمةالصحة: تسجيل (3943) حالة مؤكدة جديدة.. وإجمالي الحالات الحرجة (2285) حالةإصدار 100 ألف وثيقة مدنية للمواطنين وإيصالها لمنازلهموفيات «كوفيد- 19» تصل إلى نصف مليون حول العالمروسيا تروج للقاح بعد تجربته على جنودهاالرئيس الفرنسي يتهم تركيا بالمسؤولية التاريخية والإجرامية في ليبياملف تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة على طاولة مجلس الأمنإجراءات عربية حثيثة لوقف إرهاب إيران// يتبع //06:01ت م0003