عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيسي آيسلندا والكونغو الديمقراطية
ولي العهد يبحث مع رئيسي نيجيريا وجنوب أفريقيا تعزيز العلاقات
أمير نجران ينقل تحيات القيادة لأهالي بدر الجنوب
خالد بن سلمان: المملكة تعمل مع أميركا لإرساء الأمن في المنطقة والعالم
نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لإيران
الجبير: إيران ستصبح أكثر عدائية حال رفع حظر التسلح
الحوثيون شنوا 1659 هجوماً على المدنيين في السعودية بدعم إيراني
أمير تبوك يلتقي قائد المنطقة الجديد
20514 مستفيداً من منتجات "الإسكان" بجازان
أنشطة التجارة وخطط مطار المؤسس على طاولة محافظ جدة
إسلامية الشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة العدل
استراتيجية وبرتوكولات للسياحة في العاصمة
الصحة: تسجيل (3943) حالة مؤكدة جديدة.. وإجمالي الحالات الحرجة (2285) حالة
إصدار 100 ألف وثيقة مدنية للمواطنين وإيصالها لمنازلهم
وفيات «كوفيد- 19» تصل إلى نصف مليون حول العالم
روسيا تروج للقاح بعد تجربته على جنودها
الرئيس الفرنسي يتهم تركيا بالمسؤولية التاريخية والإجرامية في ليبيا
ملف تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة على طاولة مجلس الأمن
إجراءات عربية حثيثة لوقف إرهاب إيران
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