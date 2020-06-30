وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الصفقة العملاقة ): مازالت أصداء صفقة الاندماج المحتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية حاضرة وبقوة في أوساط المال المحلية والإقليمية والعالمية، التي ترى أنه إذا ما تمت هذه الصفقة وفقاً لما أُعلن في الاتفاق الإطاري بين الطرفين، فسوف تثمر عن تأسيس كيان اقتصادي جديد، كفيل بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة إلى الأمام، بما يحقق الكثير من متطلبات وأهداف رؤية 2030.وواصلت : إيجابيات صفقة الاندماج المحتملة لا حصر لها، سينتج عنها ضم موارد البنكين واتحادهما في وحدة واحدة، وسيصبح الناتج كياناً عملاقاً، له شخصية اعتبارية مستقلة، لديه قدرة مالية أعلى، وفعالية أكبر لتحقيق أهداف، لم يتمكن البنكان من تحقيقها قبل الدمج المحتمل.وبينت : ولم تكن صفقة الاندماج المحتملة هي الأولى من نوعها في المملكة أو الخليج، فقد سبقتها عمليات اندماج وتحالفات «ناحجة» لشركات وبنوك كبرى، آمنت بأن التحالف بينها هو الطريق الوحيد لصنع إنجازات نوعية، ولعل من أشهر الأمثلة في المملكة عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، وفي الخليج اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني في دبي.وتابعت : وتلبي عملية الدمج المحتملة بين الأهلي وسامبا، دعوات لطالما نادت بضرورة تعزيز صفقات الدمج على مستوى بنوك المملكة. أصحاب هذه الدعوات رأوا أن المملكة صاحبة أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، باتت في حاجة إلى كيانات مصرفية كبرى وعملاقة، تنافس بها على المستوى الدولي، خاصة مع وجود الشركة الأكبر رأسمالياً في العالم، وهي أرامكو، ووجود «سابك» الرابعة عالمياً في قطاع البتروكيميائيات، بينما لا توجد بنوك سعودية تضاهي هذا المستوى.// يتبع //06:01ت م0004