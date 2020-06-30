عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
المدينة المنورة 9 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة,وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد .
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً .
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