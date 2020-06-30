طوكيو 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 69ر387 نقطة أو ما يعادل 76ر1% ليصل إلى 73ر22382 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 68ر18 نقطة، أو21ر1%، ليصل إلى 90ر1567 نقطة.// انتهى //07:13ت م0011