سيئول 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و800 حالة.ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.// انتهى //07:15ت م0012