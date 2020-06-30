طرابلس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجّلت ليبيا 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم 704 عينات ، من بينها 664 حالة سالبة و40 حالة إصابة بفيروس كورونا ، منها 3 حالات جديدة و37 لمخالطين، ليصل إجمالي المصابين إلى 802 حالة، مشيرًا إلى تماثل 10 حالات للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 206، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة ليصل عدد المتوفين إلى 23 حالة.// انتهى //08:17ت م0015