المدينة المنورة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياح نشطة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساءً - بإذن الله تعالى - .// انتهى //08:51ت م0017