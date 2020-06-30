الخليل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين بينهم طفل، من محافظة الخليل.وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، الشاب عدي حسن نور الخطيب، ومن بلدة الظاهرية جنوب المحافظة معاذ محمد القيسية، ومن مخيم العروب شمالاً أحمد رأفت البدوي، وأحمد محمد عدوي، والطفل أحمد عماد البدوي، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر "عصيون".// انتهى //09:28ت م0018