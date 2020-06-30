نجران 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً محاضرة بعنوان "تعظيم شعائر الله"، وذلك عبر البث المباشر بواسطة "تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وتأتي المحاضرة التي يقدمها الدكتور أحمد بن علي زريعي، وتُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن البرنامج الدعوي "العقيدة أولاً"، الذي يقيمه الفرع لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم.// انتهى //09:32ت م0019