إسلام آباد 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان الشرطة الباكستانية عن نجاحها في إحباط محاولة هجوم إرهابي على مبنى بورصة كراتشي، الذي تبنت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" الإرهابية المحظورة مسؤوليته.وأشارت إلى حدوث تراجع طفيف في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في باكستان، وعزم رئيس الوزراء عمران خان على مواصل الاغلاق الذكي للحد من انتشار الوباء في البلاد.واهتمت كذلك بمصادقة الجمعة الوطنية الباكستانية أمس على مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2020-2021م.وفي الشأن الاقتصادي أخبرت عن تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية مع بداية الأسبوع الجاري، واستمرار تراجع سعر الروبية مقابل الدولار.وأشارت إلى فتح باكستان معبر "كرتاربور" الحدودي مع الهند بعد إغلاقه في السادس عشر من مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.وتابعت زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد إلى دول المنطقة في إطار مساعي أمريكية جديدة لإنجاح عملية السلام الأفغانية.// انتهى //10:08ت م0023