الخرطوم 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تحذير رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، في خطابه للشعب السوداني مساء أمس بمناسبة ذكرى 30 يونيو من أن البعض سيحاول استغلال هذه القرارت لتأجيج وصناعة حالة من عدم الاستقرار داعيا الجميع الى توخي اقصى درجات اليقظة والحذر.وركزت صحف الصباح على تأكيد عضو المجلس السيادي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أن هناك جهات تسعى للاستثمار داخل الجيش السوداني لزرع الفتن.ولفتت الانتباه إلى مواصلة المعارك العنيفة بين الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي الانقلابية أمس في معظم جبهات بمحافظة مأرب.ونقلت صحف الثلاثاء عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة غير شرعي، مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعودة عن المخطط، محذرة من أن العواقب قد تكون كارثية.ونشرت إعلان خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، أن طيران التحالف دمر أوكاراً لتنظيم داعش الإرهابي في جبال – مكحول- بمحافظة صلاح الدين.وسلطت الصحف الضوء على فتح القبائل الليبية حقول وموانئ النفط في البلاد بعد إغلاق دام عدة أشهر، مؤكدين تفويضها للقيادة العامة للجيش الوطني بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع عائدات النفط في أيدي الميليشيات الإرهابية.واولت صحف السودان اهتماما بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن السياسة المصرية تتأسس على شرف في تعاملاتها دون التهاون في حقوقها، مؤكداً أن بلاده ستتخذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي، والذي في الوقت نفسه يرتبط بأمن محيطها الإقليمي.// انتهى //10:15ت م0024