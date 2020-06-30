روما 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م واسضمن فريق بينيفينتو، العودة إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالية، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز على فريق يوفي ستابيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الدرجة الثانية مساء الأمس، ليبتعد في الصدارة بفارق 24 نقطة عن كروتوني الثاني وفريق سيتاديلا صاحب المركز الثالث.ومع تبقي سبع مراحل على نهاية موسم "سيري ب"، ضمن بينيفينتو حلوله أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى دوري الأضواء "سيري أ".وسبق لبينيفينتو الذي يعود تأسيسه إلى أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، أن لعب في "سيري أ" مرة واحدة، وذلك في موسم 2017-2018.// انتهى //10:23ت م0026