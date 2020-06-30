القاهرة 09 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي المصري يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبيًا على حقوق مصر التاريخية، مشيرًا إلى أن التشابكات والتوازنات في المصالح الدولية والإقليمية في المنطقة تجعل من الصعوبة بمكان على أي دولة أن تنعزل داخل حدودها.وأخبرت عن تقدم مصر بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، يدعو الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل لاتفاق حول القضية في غضون أسبوعين، مع الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بالسد الإثيوبي.وأشارت إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أمام جلسة مجلس الأمن أمس أن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي ودون التوصل لاتفاق يحمي المجتمعات في دولتي المصب ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهما سيزيد من التوتر، ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.ونوّهت إلى أن مندوب السودان في الأمم المتحدة السفير عمر صديق أبلغ مجلس الأمن في جلسته أمس أن التوصل لاتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدًا كي يتم تجنب الإضرار بملايين الناس، مؤكدًا أن بلاده تعترف بحق مصر في تطوير مواردها المائية لمصلحة شعبها.وأفادت الصحف بأن صندوق النقد الدولي أكد أن القرض الجديد لمصر بإجمالي 2ر5 مليار دولار لن يترتب عليه أي إجراءات إضافية فيما يتعلق بتسعير الوقود، وأن آلية التقييم ربع السنوية وفقا للأسعار العالمية سيظل العمل بها.وتحدثت عن اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتركيا بأنها تتحمل مسؤولية إجرامية وتاريخية في النزاع الليبي بوصفها بلدًا يدّعي أنه عضو في شمال الأطلسي، مؤكدًا أن أنقرة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين بل زادت من وجودها العسكري في ليبيا.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى تحذير وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار من فقدان الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة بشكل كامل على جائحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //10:36ت م0027