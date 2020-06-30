بغداد 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح أثناء استقباله في قصر السلام ببغداد أمس عدد من سفراء الدول الأوروبية لدى العراق, على ضرورة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.وتناولت احتمال استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب قريبا لاطلاعه على سير المباحثات الأخيرة بين بغداد وواشنطن,ومناقشة الأزمة الصحية في عموم المحافظات والوقوف على تداعيات وأسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا .وأبرزت صحف اليوم قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس الوزراء أمس ومن بينها تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي مابين السابعة مساءً والسادسة صباحاً.// انتهى //10:42ت م0029