بيروت 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني استقالته وتداعيات هذه القرار على المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في حين واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة صعوده الجنوني منذرًا بانعكاسات سلبية جدًا على الوضعين الاجتماعي والمعيشي.وتطرقت إلى تأكيد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة غير شرعي، محذرةً من أن العواقب قد تكون كارثية.وأشارت صحف بيروت إلى تشديد المبعوث الأمريكي الخاص في شأن إيران براين هوك على أن طلب الإدعاء العام في طهران بملاحقة 36 شخصًا في قضية اغتيال قاسم سليماني وعلى رأسهم ترامب يحمل طابعًا سياسيًا ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام الدولي.ولفتت الانتباه إلى اتهام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس تركيا بأنها تتحمل في النزاع الليبي مسؤولية تاريخية وإجرامية بوصفها بلدا يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي.وتحدثت عن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن الولايات المتّحدة لن تصدّر بعد اليوم إلى هونغ كونغ أسلحة عسكرية حساسة وأنها لم تعد تتعامل مع هذه المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي على أنها كيان منفصل عن بكين.وأخبرت صحف لبنان عن تأكيد منظمة الصحة العالمية أمس على أن العالم لا يزال بعيدًا عن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة.// انتهى //10:54ت م0031