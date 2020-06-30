أبها 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي، الخميس المقبل، برنامجًا تدريبيًّا إلكترونيًّا للباحثين بعنوان "اختيار المجلات المصنفة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية"، ضمن مشروع "مبادرون".وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور حامد القرني أن البرنامج يهدف إلى التدريب على امتلاك المهارات الأساسية للباحثين للوصول إلى المجلات العلمية المصنفة لنشر ومشاركة أبحاثهم العلمية محليًّا وعالميًّا، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير ورفع المستوى العلمي والبحثي والمهني لدى الباحثين .// انتهى //11:03ت م0035