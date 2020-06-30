تبوك 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.وتناول سموه خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، مثنياً سموه على تفاعل أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وهو ما يعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد والالتزام بهذه الإجراءات التي اقرتها الدولة.ونوه سموه بجهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.وفي الختام سأل سمو أمير المنطقة الله- سبحانه وتعالى - أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //12:13ت م0051