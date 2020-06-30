تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تفاصيل الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس إلى تونس وتفاصيل لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصّة منها الوضع في ليبيا.وتابعت بدء تنفيذ قرار فتح تونس لحدودها البرية والبحرية رسميا بعد إغلاق تواصل لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا في تونس ، وسط إجراءات وقائية مشددة وحسب البروتوكولات الصحية المتفق عليها ، مشيرة إلى تحذير وزير الصحة عبد اللطيف المكي من موجة ثانية من فيروس كورونا قد تجتاح البلاد في الخريف القادم .وتناقلت صحف الثلاثاء خبر اعتقال السلطات الأمنية السودانية ، رئيس "حزب المؤتمر الوطني"، ووزير الخارجية السوداني السابق، إبراهيم الغندور، ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة السودانية إن اعتقاله و 9 من قادة حزبه جاء على خلفية تخطيط تلك العناصر لارتكاب أعمال عدائية في البلاد.وأخبرت صحف تونس دوليا عن حصد فيروس كورونا لارواح 505 آلاف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 3ر10 مليون آخرين وذلك وفق آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، والتي أشارت إلى أن الولايات المتحدة وحدها، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء بأكثر من 126 ألف حالة وفاة .// انتهى //12:14ت م0052