الرباط 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى المخاوف السائدة من وتيرة الارتفاع القياسي لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الماضي، والتي أثارت الكثير من التساؤلات حول السبب الرئيسي الذي أدى إلى انفجار الوضع الوبائي بشكل غير مسبوق، وذلك منذ إعلان السلطات المغربية عن مخطط تخفيف الحجر الصحي بعد ثلاثة أشهر.وأخبرت أن الفصائل الفلسطينية جددت دعوتها الى الوحدة والمقاومة الشاملة لمواجهة خطة ضم الأراضي التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في الضفة الغربية الشهر المقبل.وتطرقت صحف الرباط إلى عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة للنظر في الخلاف بشأن سد النهضة، بهدف استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حول القضية في غضون أسبوعين، مع الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بالسد الإثيوبي.وعرجت على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في فرنسا، مشيرة إلى الخسارة الثقيلة لحزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في الاقتراع الذي سجل أكبر نسبة مقاطعة في تاريخ فرنسا.وتناولت الهجوم المسلح الذي تعرض له مبنى بورصة باكستان في كراتشي والذي خلف عددًا من القتلى والمصابين.وتناقلت صحف المغرب تأكيد منظمة الصحة العالمية أن العالم لا يزال بعيدًا عن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة.// انتهى //12:24ت م0055