جنيف 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسبدأ مجلس حقوق الانسان اليوم في جنيف أعمال دورته الـ ٤٤ والتي تستمر حتى ٢٠ يوليو القادم .ويناقش المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ، ومن بينها الأوضاع في ميانمار والانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا ، والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وفنزويلا ونيكاراجوا وروسيا البيضاء وأوكرانيا ، كما يناقش افتتاح مكتب للمفوضية في السودان .كما يناقش عدة قضايا لحقوق الإنسان ومنها العنف ضد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة ، والعنف ضد المرأة ، والاتجار في البشر ، وحقوق المهاجرين ، والتضامن الدولي .وقد افتتحت الدورة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بتقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم في ظل جائحة (كوفيد ١٩) ، داعية الدول لاعتماد تدابير وسياسات قوية لتعزيز الصحة العامة ومواجهة الوباء مع احترام حقوق الإنسان.ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء سوريا ، وتمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بعبور المساعدات عبر الحدود السورية .كما دعت إلى وصول المساعدات الإنسانية والطبية بدون عوائق إلى اليمن .// انتهى //12:39ت م0058