جازان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أمس، محاضرتين وعظيتين ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، الأولى بعنوان " غرس قيم اللحمة الوطنية "، ومحاضرة لتفسير قوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا}، حيث تم بثها عبر قناة الوزارة على اليوتيوب.يذكر أن مبادرة " ملتزمون في عودتنا " تتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته .// انتهى //12:43ت م0062