عام / "ملتزمون في عودتنا " محاضرتان بجازان
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
جازان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أمس، محاضرتين وعظيتين ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، الأولى بعنوان " غرس قيم اللحمة الوطنية "، ومحاضرة لتفسير قوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا}، حيث تم بثها عبر قناة الوزارة على اليوتيوب.
يذكر أن مبادرة " ملتزمون في عودتنا " تتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته .
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12:43ت م
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