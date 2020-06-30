جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسنظمت جامعة الملك عبد العريز أمس ، أعمال ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية لسلسلة محاضرات الفعالية الثامنة للعام الجاري ، برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، ويستمر على مدى ٧ أيام متفرقة عبر برنامج زووم .بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين، فضلاً عن استضافة اللقاء لوكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف، للحديث عن جهود التعليم الجامعي والتوجهات المستقبلية.ويعكس تنظيم اللقاء توجه الجامعة في تمكين رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية من أداء أدوارهم بشكل فعّال لضمان نجاح العمليتين التعليمية والبحث العلمي، والتغلب على التحديات في هذه المرحلة، فيما دعت اللجنة العلمية للملتقى أعضاء هيئة التدريس من الجامعات السعودية للحضور والتسجيل في اللقاء.// انتهى //13:39ت م0083