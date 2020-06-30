سكاكا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لمدير مرور المنطقة العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي في وفاة شقيقه العميد متقاعد نايف - رحمه الله - .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالعقيد نهار العنزي ،داعياً سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب العقيد العنزي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//13:41ت م0084