نجران 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسقدمت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في إحصائية أصدرتها 22981 محاضرة افتراضية في شهر خلال الفصل الصيفي.وبينت الإحصائية أن عدد لوحات المناقشة بلغت خلال شهر 4133، فيما بلغ عدد التقييمات 29848، وعدد الملفات المستعرضة 6523894، وعدد المستخدمين 219380 مستخدماً، كما أوضحت الإحصائية أن عدد الحاضرين الفرديين خلال شهر بلغ 77222 ، وإجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات 104546، وبلغت مدة الجلسات 12402.وبيّن عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب أن وحدة الدعم الفني في العمادة استقبلت 455 استفساراً عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في خدمة "الواتساب" والاتصال الهاتفي، وكذلك بوابة العمادة الإلكترونية إلى جانب موقعها في "تويتر"، حيث كان الرد على جميع الاستفسارات.وأكد أن العمادة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية على أكمل وجه، مما مكن الجامعة من مواصلة تميزها في ظل الظروف الحالية في تقديم برامجها التعليمية "عن بُعد"، وفق خدمات متنوعة أسهمت في استمرار نجاح العملية التعليمية التي تؤكدها الإحصائيات العالية.// انتهى //13:42ت م0086