حائل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساختتمت جامعة حائل اليوم، البرامج التدريبية للأسبوع الثالث ضمن ‏برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب ‏وتطوير القدرات "إعداد" ، ‏التي تقام عن بعد لجميع فئات المجتمع. ‏ ‏وبلغت البرامج التدريبية في الأسبوع الثالث 17 برنامجًا بمشاركة ‏‏2837 ‏مستفيدًا، بواقع 117 ساعة تدريبية كانت النسبة الأكبر من ‏المستفيدين من منطقة حائل ثم منطقة الشرقية ثم منطقة مكة المكرمة ثم ‏الرياض وتوزعت النسب الأخرى على مناطق المملكة كافة.‏وتضمنت الدورات احترافية إدارة الحسابات على شبكات التواصل ‏الاجتماعي وصمم لعبتك البرمجية ‏وأساسيات التصوير الرقمي ‏وكذلك ‏مهارات استخدام ‏Mendely‏ في إدارة المراجع لطلبة الدراسات العليا ‏ودراسات حالة للجدوى الاقتصادية ومرشدك في الجامعة إضافة إلى ‏مبادئ الكيمياء التحضيرية واللغة الإنجليزية للفندقة والسياحة واللغة ‏الإنجليزية للأعمال وبرامج الإنجليزية لطلبة السنة التحضيرية.‏يذكر أن الجامعة ستطرح حزمة الأسبوع الرابع من البرنامج، الذي ‏ستزيد ‏فيه عدد الدورات التدريبية وسعة المقاعد وفق خطة البرامج ، ‏الذي ‏يبدأ فيها التسجيل كل يوم ثلاثاء الساعة السادسة مساءً عبر ‏موقع ‏الجامعة الإلكتروني ومنصات الجامعة في شبكات التواصل ‏الاجتماعي . ‏‏// انتهى //‏13:45ت م0087