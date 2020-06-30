عام / جامعة حائل تختتم برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب وتطوير القدرات "إعداد " في أسبوعه الثالث
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
حائل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
اختتمت جامعة حائل اليوم، البرامج التدريبية للأسبوع الثالث ضمن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب وتطوير القدرات "إعداد" ، التي تقام عن بعد لجميع فئات المجتمع.
وبلغت البرامج التدريبية في الأسبوع الثالث 17 برنامجًا بمشاركة 2837 مستفيدًا، بواقع 117 ساعة تدريبية كانت النسبة الأكبر من المستفيدين من منطقة حائل ثم منطقة الشرقية ثم منطقة مكة المكرمة ثم الرياض وتوزعت النسب الأخرى على مناطق المملكة كافة.
وتضمنت الدورات احترافية إدارة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وصمم لعبتك البرمجية وأساسيات التصوير الرقمي وكذلك مهارات استخدام Mendely في إدارة المراجع لطلبة الدراسات العليا ودراسات حالة للجدوى الاقتصادية ومرشدك في الجامعة إضافة إلى مبادئ الكيمياء التحضيرية واللغة الإنجليزية للفندقة والسياحة واللغة الإنجليزية للأعمال وبرامج الإنجليزية لطلبة السنة التحضيرية.
يذكر أن الجامعة ستطرح حزمة الأسبوع الرابع من البرنامج، الذي ستزيد فيه عدد الدورات التدريبية وسعة المقاعد وفق خطة البرامج ، الذي يبدأ فيها التسجيل كل يوم ثلاثاء الساعة السادسة مساءً عبر موقع الجامعة الإلكتروني ومنصات الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي .
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