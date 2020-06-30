عام / جامعة حائل ‏تختتم برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب ‏وتطوير ‏القدرات "إعداد " في ‏أسبوعه الثالث

الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
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حائل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
اختتمت جامعة حائل اليوم، البرامج التدريبية للأسبوع الثالث ضمن ‏برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب ‏وتطوير القدرات "إعداد" ، ‏التي تقام عن بعد لجميع فئات المجتمع. ‏ ‏
وبلغت البرامج التدريبية في الأسبوع الثالث 17 برنامجًا بمشاركة ‏‏2837 ‏مستفيدًا، بواقع 117 ساعة تدريبية كانت النسبة الأكبر من ‏المستفيدين من منطقة حائل ثم منطقة الشرقية ثم منطقة مكة المكرمة ثم ‏الرياض وتوزعت النسب الأخرى على مناطق المملكة كافة.‏
وتضمنت الدورات احترافية إدارة الحسابات على شبكات التواصل ‏الاجتماعي وصمم لعبتك البرمجية ‏وأساسيات التصوير الرقمي ‏وكذلك ‏مهارات استخدام ‏Mendely‏ في إدارة المراجع لطلبة الدراسات العليا ‏ودراسات حالة للجدوى الاقتصادية ومرشدك في الجامعة إضافة إلى ‏مبادئ الكيمياء التحضيرية واللغة الإنجليزية للفندقة والسياحة واللغة ‏الإنجليزية للأعمال وبرامج الإنجليزية لطلبة السنة التحضيرية.‏
يذكر أن الجامعة ستطرح حزمة الأسبوع الرابع من البرنامج، الذي ‏ستزيد ‏فيه عدد الدورات التدريبية وسعة المقاعد وفق خطة البرامج ، ‏الذي ‏يبدأ فيها التسجيل كل يوم ثلاثاء الساعة السادسة مساءً عبر ‏موقع ‏الجامعة الإلكتروني ومنصات الجامعة في شبكات التواصل ‏الاجتماعي . ‏
‏// انتهى //‏
13:45ت م
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