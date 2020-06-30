الجزائر 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم قرار الحكومة بتمديد الحجر المنزلي لمدة 15 يوما، في 29 محافظة تعرف تزايداً في عدد الإصابات اليومية، مع إعادة غلق المراكز التجارية وقاعات الأعراس، مشيرة إلى هذا القرار لايشمل 19 محافظة.ونقلت تأكيد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد التزام الحكومة بالتكفل بالمصابين بكوفيد-19 على قدم المساواة فيما يخص الكشف والاستشفاء، مشيراً إلى أنه لحد الآن لم تتمكن أي دولة من اكتشاف اللقاح وفي حال اكتشافه ستبذل الجزائر كل مجهوداتها لتوفيره للمواطنين.وتحدثت عن إستبعاد وزير المالية الجديد أيمن بن عبد الرحمن، اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل ميزانيات المشاريع الإنمائية وسد العجز الناجم عن تراجع مداخيل البلاد من صادرات النفط، معلنا البدء في تنفيذ خطة لتقليص الانفاق الحكومي وتحويل اعتمادات مالية للقطاعات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.وتطرقت إلى تأكيد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة غير شرعي، مطالبة إسرائيل بالاصغاء إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها والعديد من الاصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة.// انتهى //13:47ت م0088