برلين 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م واسقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى الخامس من أكتوبر، آخذًا في الاعتبار تداعيات فيروس كورونا المستجد على جدول المباريات.وسيُفتح باب الانتقالات في الأول من يوليو ثم حتى الخامس من أكتوبر، بحسب ما أعلن الاتحاد بالاتفاق مع رابطة الدوري.ويأتي هذا الموعد متوافقا مع توصية سابقة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، طلب فيها من البطولات الوطنية اعتماد فترة منسقة للانتقالات تختتم في هذا التاريخ.واختار ويفا الخامس من أكتوبر، لكونه يسبق بيوم المهلة التي حددها للأندية لتسجيل لاعبيها لخوض مسابقاته لموسم 2020-2021.وسيكون الأول من يوليو مخصصًا فقط للانتقالات التي تم الاتفاق عليها رسميًا حتى الآن، بيد أن اللاعبين المعنيين بهذا التاريخ لن يتمكنوا من اللعب مع أنديتهم الجديدة قبل بداية موسم 2020-2021.وتم اتخاذ هذا القرار بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" وامتداد بعض البطولات الاوروبية حتى أواخر يوليو، وعدم التمكن من إطلاق الموسم المقبل سوى في وقت متأخر كما هي الحال بالنسبة إلى البوندسليغا الألمانية التي ينطلق موسمها الجديد منتصف سبتمبر.// انتهى //14:03ت م0091