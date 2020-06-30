لندن 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسرحبت الحكومة البريطانية اليوم بإعلان الإتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد أحد عشر مسؤول فنزويلي بارز.وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن العقوبات الجديدة، التي ستعتمدها المملكة المتحدة أيضًا، تظهر أنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان وازدراء الديمقراطية في فنزويلا.وأكد راب إن بلاده ستستمر في العمل مع الشركاء الأوروبيين ووفقاً لنظام العقوبات المستقل الخاص بها من أجل الدفاع عن القيم الديمقراطية والإنسانية.مما يذكر إن المجلس الأوروبي أضاف أمس 11 شخص لقائمة العقوبات المتعلقة بالإنتهاكات في فنزويلا، ليصبح بذلك إجمالي المدرجين في القائمة 36 مسؤول فنزويلي.// انتهى //14:09ت م0093