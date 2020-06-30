سكاكا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لمدير مرور منطقة الجوف العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي ، في وفاة شقيقه العميد متقاعد نايف .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالعميد نهار العنزي ، ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب العميد العنزي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //14:13ت م0095