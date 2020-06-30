جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسشارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ،في الاجتماع الافتراضي الرابع عشر لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد ، برئاسة فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الرئيس الأعلى لمجلس الأمناء الدكتور عارف الرحمن علوي، لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالجامعة والوقف الخاص بها.وأكد معالي الدكتور العثيمين في كلمته خلال الاجتماع على نبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تطوير التعليم العالي لخدمة أهداف الأمة في المجالات العلمية.وأشاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس القمة الإسلامية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، حيث شهد العمل الإسلامي المشترك نقلة نوعية.وفي ختام الاجتماع تم ترشيح الدكتور هذال بن حمود العتيبي من المملكة العربية السعودية، ليكون رئيساً للجامعة الإسلامية العالمية.// انتهى //14:14ت م0096