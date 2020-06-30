‎سيدني 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس‎ أشاد رئيس مؤسسة الأعمال الأسترالية فرانك الأفاسي برؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهودها بعقد قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وبسعي المملكة إلى تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جائحة وباء كوفيد -19.جاء ذلك خلال استقبال القنصل العام للمملكة العربية السعودية في مدينة سيدني سلمان بن هزاع المطيري لرئيس مؤسسة الأعمال الأسترالية فرانك الأفاسي في مقر القنصلية, حيث بُحث تعزيز العلاقات التجارية وبرامج الاستثمار بين المملكه وأستراليا في إطار خطة الرؤية السعودية 2030 .// انتهى //15:10ت م0120