عمّان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلن البنك الدولي اليوم، الموافقة على مشروع بقيمة 100 مليون دولار لدعم الجهود الحكومية الأردنية في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال البنك في بيان، إن المشروع يهدف إلى زيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة الثانوية العامة إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة، كما يساند أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بعد التي طبقت نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها أن تتيح عودة آمنة إلى المدارس العام الدراسي المقبل.// انتهى //15:10ت م0121