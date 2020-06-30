لوس أنجلوس 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م واسكشف لاعبا بروكلين نتس، دياندري جوردان وسبنسر دينويدي، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قبل شهر من استئناف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.وأكد جوردان عدم التحاقه بالفريق لدى عودة المباريات في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا اعتبارًا من 30 يوليو القادم، وأشار دينويدي إلى الشكوك بشأن مشاركته.يذكر أنه سبق لعدد من لاعبي نتس، أن أعلنوا إصابتهم بالفيروس منذ مارس الماضي، أبرزهم كيفن دورانت الذي أكد بداية يونيو أنه لن يكون جاهزًا لاستئناف موسم الـ"إن بي ايه" الذي تم تعليق منافساته اعتبارًا من مارس بسبب "كوفيد-19".// انتهى //15:11ت م0122