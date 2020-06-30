جنين، بيت لحم 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين من محافظتي جنين وبيت لحم أحدهما أسير محرر.وأفادت مصادر محلية وأمنية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود مصطفى مرداوي بعد اقتحامها منزل ذويه وتفتيشه في بلدة عرابة بمحافظة جنين.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال ، شادي عبد موفق بداونة ، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في مخيم عايدة شمال بيت لحم.// انتهى //15:11ت م0123