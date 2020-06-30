المدينة المنورة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسطرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية عبر بوابة الفرص الاستثمارية "فرص" للمستثمرين والراغبين بإنشاء نادي رياضي نسائي على أرض فضاء بتقاطع طريق سالم بن عبيد مع طريق أميمة بنت قيس الغفارية.وشجعت أمانة المدينة المنورة المستثمرين عبر فرصة طرحتها لإنشاء وتشغيل وإدارة نادي رياضي نسائي بمساحة تبلغ 8705 أمتارمربعة ، ونسبة بناء تصل إلى 60% وبمدة عقد طويلة المدى، حيث يتكون المشروع من صالة كبيرة مخصصة للتمارين الرياضية مخصصة للسيدات فقط يكون بها أدوات و معدات و أجهزة رياضية خاصة بتمارين اللياقة البدنية و رشاقة الجسم و تدريب أثقال حديد خفيفة الوزن للسيدات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التى تقدم وتتماشى مع المشروع.ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة، وكذلك المساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة للأهالي .// انتهى //15:14ت م0124