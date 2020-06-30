الباحة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسيقيم النادي الأدبي بمنطقة الباحة غدًا، أمسية قصصية يشارك فيها مجموعة من المهتمين بالقصة، وذلك عبر منصة ZOOM.وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالباحة حسن بن محمد الزهراني أن هذه الأمسية تأتي بعد سلسلة من النشاطات التي أطلقها النادي في برامج صيف الباحة 41 ، مشيراً إلى أن النادي سينفذ عدة نشاطات منوعة سيقيمها خلال صيف الباحة، ما بين الأمسيات الأدبية والفكرية.// انتهى //15:16ت م0125