الباحة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الباحة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال برنامجا بعنوان "قوموا مغفوراً لكم" يتضمن سلسلة من الكلمات القصيرة التي يلقيها الشيخ فهد بن مساعد الصبحي طوال أيام شهر ذي القعدة، وتقام في جوامع مختلفة بالمحافظة.ويشتمل البرنامج على موضوعات إرشادية في فقه العبادات وعلى الموضوعات المختلفة، منها خطورة ترك الصلاة، وفضل الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، وفضل الدعاء، وفضل الصدقة، ونعمة الأمن، وغيرها من المحاضرات.// انتهى //15:17ت م0126