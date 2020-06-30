محايل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأتلفت بلدية محافظة محايل عسير 81 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن الفرق الرقابية قامت برصد عدد من المخالفات الصحية ، فيما إغلق محلينِ مخالفين للاشتراطات الصحية و المهنية ، مشيرا إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت بين تدني مستوى النظافة العامة ، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم الازدحام .يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت الغذائية والتجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //15:19ت م0128