الظهران 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسعزز مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ممثلا بمختبر الأفكار، من دوره في خدمة المجتمع، وذلك بتصميم وإنتاج 2200 قناع حماية للوجه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.وعكف فريق مختبر الأفكار في"إثراء" على تقديم أفضل المساهمات الإيجابية والفاعلة في المجتمع والاستفادة من الإمكانات المتطورة، حيث بحث الفريق من خلال منظومة عمل متكاملة عن أفضل المنتجات المرخصة والمعتمدة، ليقع الاختيار على قناع "حامي الوجه" ، ولينتج بالتعاون مع خبراء التصنيع الرقمي.وعمل الفريق على تطوير القناع لتصل إمكانية استخدامه إلى 18 ساعة عمل يوميا، وأعقب إنتاج القناع تجارب عملية على المستخدمين؛ للتأكد من مأمونية القناع الذي مرّ بعدة مراحل للتصنيع بدءا بالتصميم، وتجهيز الملفات للطباعة، ثم الطباعة، وتنظيم وتركيب الأجزاء، والتعقيم، وأخيرا التغليف ليكون جاهزا للاستخدام.وشارك في إنتاج الأقنعة 16 متطوعا، حيث يسعى المركز إلى منح المتطوعين فرص إثرائية تهدف إلى تبادل المعلومات، وبناء وتطوير المهارات الشخصية إلى جانب تطوير الخبرات العمليّة.مما يذكر أن مختبر الأفكار أحد المكونات الرئيسية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء " حيث يوفر مساحة للإبداع وإيجاد الأفكار الجديدة، وتحويلها إلى نماذج أولية ومنتجات، كما يعمل على تطوير المجال الإبداعي في المملكة عبر تشجيع الموهوبين على التفكير الإبداعي والابتكار، من خلال توفير مساحة لورش عمل التفكير التصميمي، ويتميز مختبر الأفكار بوجود مكتبة المواد التي تحتوي على أكثر من 1600 نوع من المواد المبتكرة، التي يمكن للزوّار الاستلهام من محتوياتها لإنشاء منتجاتهم أو صقلها.// انتهى //15:21ت م0129