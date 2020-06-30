الدمام 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية هذال بن سفر العتيبي.ونوه سموه بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أثمر ولله الحمد عن تحقيق المملكة لمراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل لتطوير القطاع بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة.واطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تقرير عن جهود فرع الهيئة خلال جائحة كورونا، التي شملت خدمات الاتصالات وخدمات منصات التوصيل، مشيداً بهذه الجهود، داعياً لتكثيف الجهود الرقابية على تطبيقات الخدمات.وحث سموه العاملين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوعية المجتمع بآلية الوقاية عند استخدام الخدمات التقنية، وتقديم البلاغات حول المخالفات، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق.من جهته قدم العتيبي الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لدعمهما المستمر والمتواصل لجهود فرع الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تواصل العمل لتقديم خدمات ذات موثوقية، وتواكب التطور التقني الذي يشهده العالم.// انتهى //15:43ت م0130