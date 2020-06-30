غزة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم، في عرض بحر مدينة غزة.وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب غزة، مما اضطر الصيادين للمغادرة والعودة إلى الشاطئ خوفاً من الإصابة.// انتهى //15:43ت م0131