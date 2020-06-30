عمّان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور طارق الحموري في مكتبه بالوزارة اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.وبحث خلال اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، والعمل على إزالة جميع المعوقات الإجرائية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //15:43ت م0132