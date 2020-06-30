رام الله 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في سبع محافظات بالضفة الغربية.وأوضحت الكيلة في تصريح لها اليوم، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 53 في محافظة القدس، و2 بمحافظة رام الله والبيرة، و181 بمحافظة الخليل، و1 بمحافظة طولكرم، و5 بمحافظة بيت لحم، و11 بمحافظة نابلس، و2 بمحافظة أريحا والأغوار.وبينت أن 13 حالة في العناية المركزة، بينها 3 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 2698، وعدد الحالات النشطة 2065، وحالات التعافي 625، والوفيات 8، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية 3311 فحصاً.// انتهى //15:43ت م0133