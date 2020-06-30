عمّان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.وراجع العيادات أمس، 639 مريضًا بمختلف الحالات، حيث استقبلت عيادات الطب العام 168 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 67 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 124 طفلًا، فيما راجع قسم الطوارئ 26 مريضا، وعيادة الأذن والأنف 25 حالة، واستقبلت 99 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 28 مريضًا، وعيادة التغذية والرعاية الصحية سجّلت 14 مراجعا، كمأجري 159 تحليلاً مخبريًا لـ 53 مريضًا، إضافة إلى 82 لقاحا لـ 35 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 429 وصفة طبية.//انتهى//16:19ت م0155