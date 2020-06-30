عمّان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسعقدت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن اليوم، اجتماعا تنسيقيا "عن بعد" لممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة وفود من فلسطين وسوريا ومصر ولبنان.وجرى خلال الاجتماع، بحث التحديات التي تواجه وكالة الغوث الدولية وميزانيتها المالية، وسبل دعم عملها خلال الفترة المقبلة وإمكانية إعطاء عضوية كاملة للأونروا في مؤتمر المشرفين.وتطرق الاجتماع الذي جاء تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في دورته (69)، إلى الدعوات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء عمل الأونروا ومحاولات إغلاق منشآتها في القدس، إضافة إلى مخططات إسرائيل لضم أراض من الضفة وتداعيات ذلك على اللاجئين الفلسطينيين والأونروا.وأجمعت الوفود المشاركة على موقف موحد داعم للأونروا في استمرارية عملها وحشد الدعم المالي لضمان تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وإعطائها العضوية الكاملة في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى رفضهم القاطع للمخططات الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية .// انتهى //16:23ت م0157